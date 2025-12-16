Mercosur Mascarino Federalimentare | Grazie al governo successo sulle clausole di salvaguardia

Il Mercosur celebra un successo nelle negoziazioni grazie all'intervento del governo, secondo Mascarino di Federalimentare, grazie alle clausole di salvaguardia. La Commissione Europea si trova di fronte a una scelta cruciale: rischiare l'imposizione di dazi americani e la crescente concorrenza cinese, oppure aprirsi a nuovi mercati per sostenere l'export europeo.

“La UE è di fronte ad un bivio: soccombere ai dazi USA e alla spinta espansiva dell'export cinese, oppure aprire nuovi grandi mercati per il suo export. Il Mercosur è una grande opportunità anche per tutta l'industria alimentare italiana, e il Governo Meloni ha fatto molto per tutelare il settore agricolo con opportune e solide clausole di salvaguardia”. Lo dichiara Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare “Ora però la UE deve decidere. In vista della cerimonia di avvio del trattato prevista per il 20 dicembre in Brasile - prosegue - è chiaro che se l'Europa non sarà presente, sarà la pietra tombale per questo accordo. Iltempo.it

