Mercato Napoli due club sul talento azzurro | uno è di Serie A

Il mercato del Napoli si intensifica con due club interessati a un talento azzurro, uno dei quali milita in Serie A. Mentre la squadra si avvicina alla Supercoppa, le sfide legate agli infortuni e alle opportunità di mercato continuano a influenzare la rosa, evidenziando l'importanza di rinforzi strategici per mantenere alta la competitività.

Il Napoli si prepara alla Supercoppa, con un occhio sempre rivolto al mercato. Gli azzurri sono stati colpiti da diversi infortuni nel corso di questa prima parte della stagione, ma al netto di questo per alcuni il minutaggio è rimasto decisamente scarso. Da qui la possibilità che qualcuno possa cambiare aria nella prossima sessione invernale di calciomercato. Mercato Napoli, due club su Ambrosino: le ultime. Giuseppe Ambrosino è uno di quelli che potrebbe partire nel mese di gennaio: pochi i minuti raccolti in azzurro fino a questo momento, e da qui la possibilità di trovare maggiore spazio altrove. Spazionapoli.it

