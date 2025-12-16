Mercato Milan quell’attaccante si avvicina! Le parti sono al lavoro quando arriva la fumata bianca? I dettagli

Il mercato del Milan si infiamma con l'avvicinarsi di un nuovo attaccante. Le trattative tra le parti sono in fase avanzata, e l'attesa per la fumata bianca cresce. Intanto, gli aggiornamenti sugli infortunati influenzano le strategie di mercato, rendendo il quadro ancora più interessante e incerto.

© Calcionews24.com - Mercato Milan, quell’attaccante si avvicina! Le parti sono al lavoro, quando arriva la fumata bianca? I dettagli Mercato Milan, quell’attaccante sempre più vicino! Le due parti sono al lavoro per chiudere, ecco quando arriva la fumata bianca Le ultime indiscrezioni di mercato si intrecciano direttamente con gli aggiornamenti clinici sugli infortunati del Milan. Il peggioramento delle condizioni alla caviglia di Santiago Gimenez, per il quale si profila un intervento chirurgico e un . Calcionews24.com +++IMPORTANTE BREAKING NEWS MERCATO MILAN+++??ATTENZIONE! Milan News Andrea Longoni Calcio Mercato Il Milan punta Pellegrino del Parma, ma non solo: tutti i nomi per l’attacco di gennaio - Tra i nomi valutati dalla dirigenza rossonera c’è quello di Mateo Pellegrino, attaccante del Parma prossimo ... sportmediaset.mediaset.it Milan, a gennaio un super mercato: ci sono due giocatori pronti a salutare. Chi può arrivare - Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan comincia a preparare la strategia migliore per rinforzare la squadra. msn.com

Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, torna di moda Fullkrug: ecco chi è la punta per rinforzare l'attacco #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com