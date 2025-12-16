Mercato Milan Füllkrug in prestito Ma servono altri due innesti | ecco quali

Il Milan si muove sul mercato invernale per rinforzare l’attacco, attualmente in difficoltà a causa di infortuni e mancanza di gol. In prima fila c’è il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham, in prestito, ma sono necessari altri due innesti per completare la rosa. Ecco le ultime news sulle trattative e le strategie del club rossonero.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, Füllkrug in prestito. Ma servono altri due innesti: ecco quali Il Milan cerca rapidamente un attaccante per il calciomercato invernale vista l'emergenza davanti, tra infortuni e astinenza da gol: il tedesco Niclas Füllkrug del West Ham, classe 1993, è in pole position per vestire la maglia rossonera.

