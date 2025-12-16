Mercato Juventus | Zirkzee Raspadori e Beto tornano in Serie A? Si accende la corsa per i tre attaccanti accostati in passato ai bianconeri Dove potrebbero trasferirsi

Il mercato della Juventus si anima con possibili ritorni in Serie A di Zirkzee, Raspadori e Beto. I tre attaccanti, già accostati in passato ai bianconeri, sono al centro di intense trattative e rumors, alimentando la corsa alle loro acquisizioni. Ecco le ultime novità sulle destinazioni più probabili di questi talenti.

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: Zirkzee, Raspadori e Beto tornano in Serie A? Si accende la corsa per i tre attaccanti accostati in passato ai bianconeri. Dove potrebbero trasferirsi Mercato Juventus: Zirkzee, Raspadori e Beto potrebbero fare ritorno in Serie A. Ecco dove potrebbero trasferirsi i tre ex obiettivi. Il calciomercato invernale rischia di accendersi con un derby della Capitale giocato non sull'erba dell'Olimpico, ma sulle scrivanie dei direttori sportivi. Al centro della contesa c'è Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atletico Madrid è finito nel mirino di entrambe le società romane, anche se con prospettive e ruoli ben diversi. A svelare l'intrigo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che delinea uno scenario in cui le idee tattiche degli allenatori giocheranno un ruolo fondamentale.

SPORTITALIA - La Roma segue Zirkzee e Raspadori, sull'ex Napoli c'è anche la Lazio - Considera Joshua Zirkzee una prima punta, anche se atipica, e Giacomo Raspadori una seconda punta. napolimagazine.com

Il mercato invernale si avvicina: se ci fosse un solo budget, dove interverreste nella #Juventus Meglio un rinforzo in attacco o un innesto per centrocampo o difesa La #Juve ha bisogno di nuovi investimenti per tornare vincente quanto prima. LEGGI - facebook.com facebook

#Inter e #Juventus tornano a sfidarsi sul mercato: nel mirino di entrambe c'è #Belghali, algerino del Verona x.com

