Mercato Juve piano definito | si proverà a chiudere entro Natale! La strategia di Comolli per il top player

La Juventus ha delineato una strategia chiara per il mercato invernale, focalizzata sull'acquisto di un top player. Con l’obiettivo di chiudere l’affare entro Natale, il club si sta muovendo con decisione sotto la guida di Comolli, puntando a rafforzare la rosa e mantenere alte le ambizioni stagionali.

Mercato Juve, ecco la strategia del club bianconero per il top player. Si proverà a raggiungere un'intesa entro Natale. Il mercato Juve ha deciso: il futuro ha la maglia numero 10 e porta il nome di Kenan Yildiz. Alla Continassa l'agenda è fitta e l'obiettivo della dirigenza è chiaro: blindare il proprio gioiello più luminoso prima che scocchi l'ora del brindisi natalizio. È previsto a brevissimo, infatti, un summit decisivo per mettere nero su bianco il prolungamento del rapporto tra la Vecchia Signora e il talento turco classe 2005, ormai perno imprescindibile dello scacchiere tattico bianconero.

