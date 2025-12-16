Mercato Juve Comolli scatenato | si studiano questi tre colpi per lanciare la squadra di Spalletti nella seconda parte di stagione Tutti i nomi

Il mercato della Juventus si infiamma con Comolli al lavoro per rinforzare la squadra di Spalletti nella seconda parte della stagione. Si studiano tre possibili colpi, tra cui un obiettivo in Bundesliga e l’esterno rivelazione del Verona, mentre il danese del Marsiglia appare difficile da raggiungere. Ecco le ultime novità sui rinforzi in vista della Champions.

Mercato Juve, Comolli lavora per i rinforzi Champions: difficile il danese del Marsiglia, occhi in Bundesliga e sull’esterno rivelazione del Verona. L’eco della preziosa vittoria ottenuta al Dall’Ara non si è ancora spento, ma negli uffici della Continassa il tempo corre veloce e il futuro è già oggi. La Juventus ha ben chiaro l’obiettivo primario di questa stagione di transizione: centrare la qualificazione alla prossima, ricca Champions League senza rischiare nulla nel finale di campionato o dover rincorrere le avversarie. Per trasformare l’ambizione in realtà, l’Amministratore Delegato Damien Comolli ha deciso di accelerare drasticamente le manovre in vista dell’imminente finestra invernale, lavorando su più tavoli per regalare a Luciano Spalletti i tasselli mancanti necessari per il salto di qualità definitivo. Juventusnews24.com

COMOLLI SCATENATO su MERCATO JUVE APERTISSIMO e COMMENTO SORTEGGIO CHAMPIONS con ZAMPINI MECCA

