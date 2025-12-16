Una sorprendente indiscrezione di mercato sta emergendo: secondo quanto riportato da Redazione Inter News 24, potrebbe presto concretizzarsi uno scambio tra Inter e Juventus coinvolgendo i centrocampisti Thuram e Frattesi. La proposta, se confermata, rappresenterebbe una delle operazioni più eclatanti della sessione estiva di mercato.

© Internews24.com - Mercato Inter, scambio Frattesi Thuram con la Juventus: la clamorosa rivelazione

Inter News 24 Mercato Inter, arriva una clamorosa rivelazione sul clamoroso scambio tra i nerazzurri e la Juventus per i centrocampisti Thuram e Frattesi. Il Derby d’Italia si infiamma con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, mettendo al centro della contesa il centrocampista della Nazionale italiana Davide Frattesi. Il giocatore, che reclama maggiore spazio con i nerazzurri, è da tempo nel mirino della Juventus, ma la risposta della dirigenza milanese è stata chiara e provocatoria. Il giornalista Gianni Balzarini, attraverso il suo canale YouTube, ha svelato i retroscena di questo braccio di ferro che si preannuncia complesso. Internews24.com

