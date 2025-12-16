Mercato Inter Carboni può lasciare il Genoa a gennaio | un club di Serie A è pronto a fare sul serio!

Il futuro di Carboni, attualmente al Genoa, potrebbe cambiare già a gennaio. Un club di Serie A si prepara a fare un'offerta concreta per assicurarsi le sue prestazioni. La situazione dell’argentino sta attirando l’attenzione di diversi osservatori, mentre si delineano possibili sviluppi sul mercato invernale.

Inter News 24 La situazione sull’argentino. Il Pisa guarda con grande ambizione alla prossima finestra di riparazione, deciso a regalare colpi da novanta alla propria tifoseria. La dirigenza toscana ha messo nel mirino due profili di altissimo livello per innalzare il tasso tecnico del reparto avanzato: Valentin Carboni e Tommaso Baldanzi. Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere Fiorentino, la priorità assoluta del club è proprio quella di innestare fantasia e imprevedibilità negli ultimi trenta metri, e i nomi sul taccuino corrispondono perfettamente all’identikit tracciato. Internews24.com

