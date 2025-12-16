Il futuro di Carboni, attualmente al Genoa, potrebbe cambiare già a gennaio. Un club di Serie A si prepara a fare un'offerta concreta per assicurarsi le sue prestazioni. La situazione dell’argentino sta attirando l’attenzione di diversi osservatori, mentre si delineano possibili sviluppi sul mercato invernale.

© Internews24.com - Mercato Inter, Carboni può lasciare il Genoa a gennaio: un club di Serie A è pronto a fare sul serio!

Inter News 24 La situazione sull’argentino. Il Pisa guarda con grande ambizione alla prossima finestra di riparazione, deciso a regalare colpi da novanta alla propria tifoseria. La dirigenza toscana ha messo nel mirino due profili di altissimo livello per innalzare il tasso tecnico del reparto avanzato: Valentin Carboni e Tommaso Baldanzi. Secondo quanto riportato dalle colonne del Corriere Fiorentino, la priorità assoluta del club è proprio quella di innestare fantasia e imprevedibilità negli ultimi trenta metri, e i nomi sul taccuino corrispondono perfettamente all’identikit tracciato. Internews24.com

