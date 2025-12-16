TEKCE amplia la propria presenza globale introducendo i nuovi programmi Partner e Affiliate, pensati per professionisti del settore immobiliare e content creator. Queste iniziative offrono strumenti di visibilità in tempo reale tramite CRM e accesso in white-label a un ampio panorama di risorse, rafforzando la posizione dell'azienda nel mercato immobiliare internazionale.

© Laprimapagina.it - Mercato immobiliare: TEKCE amplia la propria presenza globale con i nuovi programmi Partner e Affiliate

I nuovi Programmi Partner e Affiliate di TEKCE offrono ai professionisti del settore immobiliare e ai content creator una visibilità in tempo reale tramite CRM, accesso in white-label a oltre 7.000 annunci verificati e un flusso di lavoro trasparente e tracciabile per le vendite internazionali. Malaga, Spagna — TEKCE Real Estate ha annunciato l’ampliamento del proprio Programma Partner e il lancio di un nuovo Programma Affiliate, con lo scopo di rendere le vendite immobiliari transfrontaliere più trasparenti e vantaggiose per entrambe le parti. I programmi operano sulla piattaforma MyTEKCE e su una versione white-label dell’app TEKCE, offrendo a partner e affiliati un tracciamento in tempo reale, esperienze cliente con branding personalizzato e accesso al portfolio TEKCE di oltre 7. Laprimapagina.it

Mercato Immobiliare: Prezzi Fuori Controllo o Grande Occasione? Analisi di metà anno

TEKCE ridefinisce il settore immobiliare con servizi PropTech personalizzati - Un rapporto di Fortune Business Insights afferma che l'industria immobiliare globale è pronta per un'importante svolta tecnologica, con investimenti in tecnologie immobiliari (PropTech) destinati a ... adnkronos.com

Cabot Properties amplia il team dirigenziale europeo per capitalizzare il mercato immobiliare logistico sempre più attraente - Thomas Schellhorn entra a far parte dell'azienda in qualità di vicepresidente, gestione delle risorse in Germania; Justin Harvey, amministratore delegato, responsabile per il Regno Unito e l'Europa, ... ansa.it

Essere Associato FIAIP significa essere protagonista del mercato immobiliare! Da 50 anni, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) costruisce il futuro degli agenti immobiliari: ti sosteniamo, tuteliamo la tua professionalità, difendiamo x.com

IL MERCATO IMMOBILIARE - Dodici mesi dopo il nostro primo tentativo, siamo tornati negli stessi quartieri e sugli stessi portali, sperando in un miglioramento che non è arrivato. Anzi: il mercato si è chiuso ancora di più QUI LA NOTIZIA https://cityne.ws/43w - facebook.com facebook