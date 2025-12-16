Mercatini musica e magia per la domenica prenatalizia di Spinea

Domenica 21 dicembre, il centro di Spinea si trasformerà in un’atmosfera natalizia grazie a “Natale a Spinea”. L’evento, promosso dalla Pro loco in collaborazione con Confcommercio e il Comune, offrirà mercatini, musica e momenti di magia, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutta la comunità.

Anche domenica 21 dicembre il centro cittadino di Spinea si vestirà a festa con "Natale a Spinea", l'evento natalizio promosso dalla Pro loco di Spinea, in collaborazione con Confcommercio del Miranese e con il supporto dell'Amministrazione comunale.

