Mancano meno di 20 giorni alla tappa di Val di Fiemme del 20° Tour de Ski, in programma il 3 e 4 gennaio. Sono già 29 le nazioni iscritte e quasi 200 gli atleti attesi da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in questa prestigiosa competizione di sci nordico.

© Sport.periodicodaily.com - Meno di 20 giorni alla tappa fiemmese: 29 nazioni già iscritte al Tour de Ski

Il conto alla rovescia è iniziato: a meno di 20 giorni dalla tappa della Val di Fiemme valida per il 20° Tour de Ski (in programma 3 e 4 gennaio ), risultano già 29 nazioni iscritte e quasi 200 atleti pronti a raggiungere il Trentino da ogni parte del mondo. Un dato che conferma quanto l’appuntamento fiemmese sia uno dei più attesi del calendario dello sci di fondo, capace di richiamare soprattutto i grandi team nordici – con una Norvegia numerosa e competitiva – ma anche delegazioni da Finlandia, Svezia, USA, Germania, Francia, Svizzera e Italia, senza dimenticare presenze “esotiche” come Andorra, Argentina, Cile, Giappone, Serbia, Tailandia e Taipei Cinese. Sport.periodicodaily.com

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

20 GIORNI IN INDONESIA - Itinerario fai da te

Video 20 GIORNI IN INDONESIA - Itinerario fai da te Video 20 GIORNI IN INDONESIA - Itinerario fai da te

Meno 100 giorni alle Olimpiadi, Malagò: "Questo tempo ci serve tutto" - "Bisogna arrivarci" le parole scaramantiche di Sofia Goggia, in attesa di capire se Federica Brignone recupererà in tempo dopo il grave infortunio Mancano 100 ... rainews.it

Manca sempre meno! Hai ancora 15 giorni per partecipare al concorso “Scegli Allianz, vinci Milano Cortina 2026”. Ti basterà acquistare o rinnovare una polizza Allianz o Allianz Next per poter vincere: Oltre 1500 biglietti per vivere dal vivo l’energia delle gar - facebook.com facebook