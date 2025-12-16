Meloni incontra Kushner e cerca la sponda Usa sugli asset russi | ancora ambiguità sull’invio di armi a Kiev

Giorgia Meloni si confronta con Jared Kushner nel tentativo di rafforzare il sostegno degli Stati Uniti sulle questioni russe, mentre rimangono incerte le intenzioni relative all'invio di armi a Kiev. Nel frattempo, si avvicina il voto alla Camera sulla bozza di risoluzione promossa dal centrodestra, previsto per domani.

Intanto, per domani si attende il voto della bozza di risoluzione che il centrodestra voterà domani alla Camera. Un testo che prevede alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda lo sblocco degli asset russi, chiedendo "solide basi giuridiche e finanziarie" e lo scorporo delle garanzie dal patto di stabilità. Ildifforme.it

