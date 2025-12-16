Meloni incontra Kushner e cerca la sponda Usa sugli asset russi | ancora ambiguità sull’invio di armi a Kiev
Giorgia Meloni si confronta con Jared Kushner nel tentativo di rafforzare il sostegno degli Stati Uniti sulle questioni russe, mentre rimangono incerte le intenzioni relative all'invio di armi a Kiev. Nel frattempo, si avvicina il voto alla Camera sulla bozza di risoluzione promossa dal centrodestra, previsto per domani.
Intanto, per domani si attende il voto della bozza di risoluzione che il centrodestra voterà domani alla Camera. Un testo che prevede alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda lo sblocco degli asset russi, chiedendo "solide basi giuridiche e finanziarie" e lo scorporo delle garanzie dal patto di stabilità. Ildifforme.it
Zelensky incontra Meloni: «Mi fido di lei». Il Governo cerca un ruolo da facilitatore - Un’ora e mezza di colloquio tra la premier e il presidente ucraino, che al termine lo definisce «eccellente» e «molto significativo» sotto il profilo ... avvenire.it
Meloni incontra il Sultano di Oman e l'Emiro del Kuwait in Bahrein per il GCC - (Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 Giorgia Meloni rafforza i rapporti con il Golfo durante il GCC. msn.com
Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen incontra la premier Meloni a Palazzo Chigi. "La soluzione a due Stati - ha detto - è l'unica via per la pace e la stabilità". - facebook.com facebook
Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia. Il governo crede nella trattativa. Tajani e Crosetto fanno tandem. Di @carusocarmelo e @GianlucaDeRosaS x.com
