Melodie natalizie e canti popolari per il nuovo concerto del coro Alio Modo Canticum
Il coro Alio Modo Canticum di Cesena presenta il suo tradizionale concerto di Natale, un’occasione per immergersi nelle atmosfere festive con melodie natalizie e canti popolari. L’evento si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 21 presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Martorano, sotto la direzione della maestra Loredana Ambrogetti.
