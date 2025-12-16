Melendugno vola | blindata la pool promozione con quattro turni di anticipo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Narconon Volley Melendugno conquista la promozione con quattro turni di anticipo, sigillando un successo storico. La squadra di coach Giunta ha affrontato con determinazione e qualità la Sigel Seap Marsala Volley, chiudendo il ciclo casalingo con una vittoria convincente e un risultato che rimarrà nella memoria della società.

Immagine generica

LECCE – La Narconon Volley Melendugno firma un’impresa che resterà negli annali della società. Chiudendo il suo ciclo casalingo nel modo più entusiasmante, la squadra di coach Giunta ha superato con una prestazione corale e di alto livello la Sigel Seap Marsala Volley per 3-1 (25-20, 21-25, 25-15. Lecceprima.it

melendugno vola blindata poolUltima chiamata al Palasport: Melendugno sfida Marsala per blindare la pool promozione - Si chiude con un appuntamento fondamentale il lungo ciclo di sfide casalinghe per la Narconon. lecceprima.it

La Omag batte Melendugno e vola in A1 - 0, nella penultima giornata della Pool Promozione, andata in scena stasera, ha ... tuttosport.com