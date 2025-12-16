meghnagi confermato presidente

Walker Meghnagi è stato riconfermato presidente della Comunità Ebraica di Milano, dopo l'esito delle elezioni di domenica. La lista

Walker Meghnagi è stato confermato presidente della Comunità Ebraica di Milano. In seguito allo spoglio delle elezioni tenutesi domenica, la lista di Meghnagi “ Beyahad-Insieme ” si è imposta con 9.576 voti totali contro i 6.446 della lista “ Atid-Radici, Identità, Futuro ” guidata da Massimiliano Tedeschi, assessore uscente al Bilancio del Consiglio. Per “Beyahad” il 59,77% delle preferenze contro il 40,23% di “Atid”. La lista di Meghnagi si è aggiudicata anche 10 seggi su 17 nel Consiglio. "Sono molto felice e soddisfatto per questo risultato che va oltre le attese - ha commentato a caldo Walker Meghnagi subito dopo la rielezione a presidente - Sono stati premiati l’impegno, la coerenza e il costante dialogo con tutte le diverse anime della nostra Comunità. Ilgiorno.it

