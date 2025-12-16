Meghan Markle non vuole rivedere mai più il padre Thomas lei ha cancellato il suo numero e gli ha mandato una mail di fuoco E’ tutta colpa di una giornalista | le rivelazioni del Times
L'articolo rivela il deterioramento dei rapporti tra Meghan Markle e suo padre Thomas, con dettagli sulle recenti tensioni e azioni radicali da parte della duchessa. Un episodio che svela il lato oscuro della sua storia familiare, alimentato anche da rivelazioni di una giornalista e dai retroscena sulla salute di Thomas Markle.
Il lato oscuro della bella favola di Natale di Meghan si chiama Thomas Markle. Il padre americano della duchessa del Sussex, come lei ama essere chiamata ora, sarebbe uscito dalla terapia intensiva dell’ospedale filippino nel quale era stato ricoverato qualche settimana fa in condizioni che, il figlio, aveva descritto “molto gravi”; ma da Montecito non sarebbe partita alcuna telefonata. “ I due non si riconcilieranno mai più”. Secondo le fonti raccolte dal Times, Meghan avrebbe addirittura cancellato definitivamente il numero del padre e, per avere informazioni più precise sulle sue condizioni di salute si sarebbe rivolta direttamente al centralino del nosocomio nel quale i medici avevano ritenuto di amputargli parte della gamba sinistra per evitare gli effetti di un brutto coagulo e la cancrena. Ilfattoquotidiano.it
