Medio Oriente vertice decisivo a Doha per Gaza

A Doha si apre un vertice cruciale per il futuro di Gaza e della regione, concentrandosi sulla ricostruzione e la stabilità. Nel frattempo, nella Striscia, la popolazione affronta difficoltà quotidiane, combattendo con le conseguenze di un conflitto che continua a mettere a dura prova la vita dei civili.

In Medio Oriente mentre in Qatar si apre il vertice sulla ricostruzione nella Striscia, a Gaza la popolazione lotta letteralmente con il fango. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. Tv2000.it

