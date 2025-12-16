Medio Oriente vertice decisivo a Doha per Gaza

A Doha si apre un vertice cruciale per il futuro di Gaza e della regione, concentrandosi sulla ricostruzione e la stabilità. Nel frattempo, nella Striscia, la popolazione affronta difficoltà quotidiane, combattendo con le conseguenze di un conflitto che continua a mettere a dura prova la vita dei civili.

In Medio Oriente mentre in Qatar si apre il vertice sulla ricostruzione nella Striscia, a Gaza la popolazione lotta letteralmente con il fango. Gaza, a Doha vertice decisivo. Trump: "Valutiamo se Israele viola accordo". LIVE - Il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, sono molto frustrati con il premier ...

Vertice Nato, Trump e Meloni seduti a fianco a cena. Nel menù: Medio Oriente, spese militari e sforzi dell'Italia - Ieri sera è iniziato il vertice Nato, quel summit decisivo per sancire l'aumento delle spese militari di tutti i paesi membri (Usa esclusi), fino al 5% del Pil entro il 2035. affaritaliani.it

La rete di #IMEC nel #Golfo: nonostante le incognite in Medio Oriente, il progetto di interconnessione economica va avanti. Le mosse dell’Arabia Saudita e il valore della partecipazione di Bahrein e Oman. Di Eleonora Ardemagni: https://www.ispionline.it/it/pu - facebook.com facebook

Atreju 2025, Il nuovo Medio Oriente, oltre le semplificazioni e le tifoserie da stadio • Giovanni Donzelli x.com

