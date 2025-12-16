Medicina Bernini incontra gli studenti e apre a modifiche sul semestre filtro Ma non torneranno i test d’ingresso

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha incontrato gli studenti per discutere della riforma dell’accesso a Medicina, introducendo un semestre filtro e valutando possibili modifiche, senza tuttavia prevedere il ritorno dei test d’ingresso. È stato inoltre proposto un tavolo di confronto permanente con il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell’ accesso ai corsi di laurea in Medicina, che da quest’anno prevede un “ semestre filtro ” aperto a tutti, con la possibilità di accedere alla graduatoria nazionale solo per chi supera gli esami di Biologia, Chimica e Fisica. L’esperimento si è rivelato un pasticcio, con una percentuale di promossi inferiore al 20% e il rischio di non coprire tutti i posti disponibili. Per ovviare al problema è stato ipotizzato l’inserimento in graduatoria di tutti i candidati, compresi quelli che non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte e tre le prove, a condizione però di recuperare successivamente i crediti formativi mancanti. Ilfattoquotidiano.it

