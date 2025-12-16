medicina bernini disposta a modificare la riforma del semestre aperto ma nessun passo indietro sui test di ingresso

La ministra Bernini ha annunciato la disponibilità a modificare le modalità di accesso al corso di Medicina, evidenziando però l’intenzione di mantenere inalterata la riforma del semestre aperto e il ritorno ai test d’ingresso, senza fare passi indietro. La questione resta al centro del dibattito tra istituzioni e studenti, mentre si cerca una soluzione equilibrata.

Roma, 16 dicembre 2025 – La ministra Bernini è disponibile a modificare l’ accesso a Medicina, ma con un'avvertenza: nessun passo indietro sulla riforma del semestre aperto, come il ritorno ai test d'ingresso. È l’orientamento espresso oggi dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell'incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). La ministra – che ha proposto l'istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell'accesso alla facoltà di Medicina – ha quindi manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo anno, valutando una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica. Quotidiano.net

