Medicina | Bernini disponibile a modifiche ma nessun ritorno ai test

Bernini conferma la disponibilità a modificare le modalità di accesso a Medicina, mantenendo ferme le decisioni sui test d'ingresso e sugli esami AGI. L'intervento mira a trovare un equilibrio tra le esigenze degli studenti e le norme vigenti, senza tuttavia compromettere le linee guida stabilite. La discussione prosegue con l'obiettivo di garantire trasparenza e equità nel percorso di ammissione.

© Agi.it - Medicina: Bernini disponibile a modifiche, ma nessun ritorno ai test AGI - Nessun passo indietro, nessun ritorno ai test d'ingresso, ma disponibilità a modificare l'accesso a Medicina. Secondo quanto si apprende, è questo l'orientamento espresso dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell'incontro con il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). La ministra, che ha proposto l'istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma dell'accesso a Medicina, ha quindi manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo anno, valutando una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica. Agi.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bernini contestata dagli studenti di Medicina ad Atreju Siete sempre dei poveri comunisti Anna Maria Bernini valuta modifiche per l'accesso a Medicina, la scelta dopo le polemiche sul semestre filtro - La ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, si è detta pronta a valutare modifiche del sistema del semestre filtro per l'accesso a Medicina ... virgilio.it

Il ministero pronto a modifiche per l'accesso a Medicina - La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l'istituzione di un tavolo di confronto p ... tuttosport.com

Medicina, Bernini difende la riforma: come funzionano graduatorie e ripescaggi La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, torna a difendere con decisione la riforma dell’accesso a Medicina, al centro di polemiche politiche e proteste stude - facebook.com facebook

Riforma #Bernini accesso #Medicina Spezzo una lancia per i giovani etichettati come "ignoranti" e "scansafatiche" semestre filtro ridotto a 2 mesi didattica insufficiente in quantità e qualità per sostenere 3 esami universitari 450-500 ore di lezioni e studio c x.com

