Medici di famiglia come funzionerà il nuovo sistema | cosa cambia

Il sistema dei medici di famiglia in Italia sta subendo importanti cambiamenti, segnando una svolta nella gestione dell’assistenza primaria. Nuove modalità operative e innovazioni normative ridefiniscono il ruolo e le modalità di accesso ai servizi sanitari di prossimità, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure offerte ai cittadini.

La figura del medico di famiglia in Italia sta attraversando una delle trasformazioni più profonde degli ultimi decenni. Dopo anni di discussioni e proposte, nel 2025 il Governo, in collaborazione con le Regioni e le principali organizzazioni sanitarie, ha avviato un riassetto strutturale del modello di assistenza primaria, con l’obiettivo dichiarato di rendere il sistema più moderno, integrato e vicino alle esigenze dei cittadini. Questo cambiamento si inserisce in un quadro più ampio di riforma della medicina generale e di potenziamento della sanità territoriale, con l’introduzione di nuove regole per l’organizzazione del lavoro e l’assistenza nelle comunità locali. Caffeinamagazine.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Medici di famiglia, addio Aifa dà il via libera alla prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali ai medici di famiglia - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Nota 97 con cui l’Agenzia del farmaco per 120 giorni autorizza anche i medici di famiglia alla prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta nei ... quotidianosanita.it Reggio ospita il vertice “FIMMG” su Sanità territoriale e medici di famiglia Un confronto sul futuro della sanità territoriale, ma anche un momento di memoria e identità collettiva per la medicina generale. È questo il filo conduttore del convegno promosso dalla F - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.