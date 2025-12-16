Il 2026 segna un cambiamento epocale nel mondo dei media, con l'Intelligenza Artificiale che assume ruoli autonomi nello sport e nell'intrattenimento, l'espansione dei servizi FAST rivoluzionando la pubblicità data-driven e una crescente guerra tra colossi per le proprietà intellettuali di Warner Bros. Un anno di trasformazioni che plasmeranno il futuro dell'industria.

© Digital-news.it - Media nel 2026 - AI diventa Agente, la Guerra per le IP infiamma e il FAST ridefinirà la Pubblicità

Il 2026 si apre con una rivoluzione nel panorama mediatico globale: dall’Intelligenza Artificiale che diventa agente autonomo nello sport e nell’intrattenimento, alla crescita dei servizi FAST per una pubblicità data-driven, fino alla contesa tra colossi per le proprietà intellettuali di Warner Bros. Discovery. Una panoramica completa sulle strategie di mercato, le innovazioni tecnologiche e le sfide competitive che definiranno il futuro della televisione e dello streaming in Italia e nel mondo.. Il panorama mediatico globale sta attraversando una fase di trasformazione profonda, definita da alcuni esperti come un momento frizzante e denso di sfide strategiche. Digital-news.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bonus Ristrutturazione 2026 torna il 50 Ma con nuovi limiti...

Video Bonus Ristrutturazione 2026 torna il 50 Ma con nuovi limiti... Video Bonus Ristrutturazione 2026 torna il 50 Ma con nuovi limiti...

Il 26 dicembre Santo Stefano di Quartu diventa chiesa giubilare. In occasione della festa patronale per i fedeli sarà possibile lucrare l’indulgenza. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com facebook