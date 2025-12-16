Medaglie al merito per gli anni di servizio | il comandante Lachi saluta i Carabinieri che andranno in pensione

Durante una cerimonia significativa, il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi ha ringraziato e salutato i militari che, dopo anni di servizio, andranno in pensione, ricevendo medaglie al merito per gli anni di dedizione e impegno. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento e gratitudine nei confronti di coloro che hanno contribuito alla tutela della comunità.

Ieri mattina, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, ha salutato a nome di tutta l'istituzione i militari che a breve andranno in pensione. I Carabinieri che lasceranno il servizio attivo sono: il luogotenente carica speciale.

