McKennie nuovo leader silenzioso della Juve | è apprezzato dai compagni e stimato da Spalletti Ora il club vuole blindarlo

16 dic 2025

Weston McKennie si sta affermando come un nuovo punto di riferimento silenzioso nella Juventus, guadagnandosi il rispetto dei compagni e l'apprezzamento di Spalletti. La società ora punta a blindarlo, riconoscendo il suo ruolo crescente all’interno del team.

rinnovando il contratto in scadenza. All’inizio della stagione, la situazione di  Weston McKennie  sembrava destinata a un  progressivo allontanamento  dai piani tecnici, con prospettive incerte e  spazio ridotto. Il contratto in  scadenza a fine campionato  rafforzava l’idea di una separazione, che per molti era già  scritta  e attesa magari già a  gennaio. Le cose, tuttavia, sono  cambiate radicalmente  con l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di  Luciano Spalletti. L’ex CT ha immediatamente  rimesso in gioco  e rimescolato le gerarchie, individuando nel centrocampista statunitense una  risorsa fondamentale  per il suo calcio più  fluido, dinamico e privo di rigidità. Juventusnews24.com