Weston McKennie si sta affermando come un nuovo punto di riferimento silenzioso nella Juventus, guadagnandosi il rispetto dei compagni e l'apprezzamento di Spalletti. La società ora punta a blindarlo, riconoscendo il suo ruolo crescente all’interno del team.

© Juventusnews24.com - McKennie nuovo leader silenzioso della Juve: è apprezzato dai compagni e stimato da Spalletti. Ora il club vuole blindarlo

rinnovando il contratto in scadenza. All’inizio della stagione, la situazione di Weston McKennie sembrava destinata a un progressivo allontanamento dai piani tecnici, con prospettive incerte e spazio ridotto. Il contratto in scadenza a fine campionato rafforzava l’idea di una separazione, che per molti era già scritta e attesa magari già a gennaio. Le cose, tuttavia, sono cambiate radicalmente con l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Luciano Spalletti. L’ex CT ha immediatamente rimesso in gioco e rimescolato le gerarchie, individuando nel centrocampista statunitense una risorsa fondamentale per il suo calcio più fluido, dinamico e privo di rigidità. Juventusnews24.com

«Ora qualcuno dice addirittura di essere pronto a morire per il nuovo allenatore della Juve, concetto ovviamente immaginario ma fortemente significativo per spiegare quanto Spalletti sia arrivato nel profondo in poco tempo. » Spalletti ha saputo scuotere l’amb - facebook.com facebook