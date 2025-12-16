Mbappé vince la causa col Psg dovrà ricevere 61 milioni dal suo ex club L’Equipe

Il Tribunale del lavoro ha stabilito che il Paris Saint-Germain deve versare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, riconoscendo il mancato pagamento di stipendi e bonus. La vicenda legale tra il giocatore e il club si conclude con questa importante sentenza a favore dell’attaccante francese.

Il Psg sarà costretto a pagare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé; il Tribunale del lavoro ha condannato il club per gli stipendi e bonus non pagati. Mbappé vince la causa col Psg. L’Equipe riporta: E’ stata una decisione tanto attesa. Un mese dopo un’udienza particolarmente tesa nella disputa tra Kylian Mbappé e il Psg per gli importi richiesti dalle parti (263 milioni di euro per l’attaccante del Real Madrid, 440 milioni di euro per il club parigino), il Tribunale del lavoro di Parigi ha deciso di condannare il club. Il club dovrà pagare 61 milioni di euro al suo ex giocatore per stipendi non pagati e bonus non pagati. Ilnapolista.it

