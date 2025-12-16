Mbappe PSG la vicenda si è conclusa con la sentenza odierna? Il club francese condannato a pagare una cifra economica importante

La vicenda legale tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain si è conclusa con una sentenza definitiva. Il club francese è stato condannato a pagare 61 milioni di euro all’attaccante, relativo a stipendi e bonus non corrisposti. Questa decisione segna un importante capitolo nel mondo del calcio e nelle controversie tra calciatori e club.

© Calcionews24.com - Mbappe PSG, la vicenda si è conclusa con la sentenza odierna? Il club francese condannato a pagare una cifra economica importante Mbappe PSG, l’attaccante del Real Madrid dovrà ricevere una somma di 61 milioni di euro dal suo ex club per stipendi e bonus non corrisposti La vicenda legale tra Mbappé e il Paris Saint-Germain ha raggiunto un punto di svolta destinato a fare storia nel mondo del calcio. Il Tribunale del lavoro di Parigi (Prud’hommes) . Calcionews24.com Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mbappe Last Touch For PSG Mbappe PSG, la vicenda si è conclusa con la sentenza odierna? Il club francese condannato a pagare una cifra economica importante - Mbappe PSG, l’attaccante del Real Madrid dovrà ricevere una somma di 61 milioni di euro dal suo ex club per stipendi e bonus non corrisposti La vicenda legale tra Mbappé e il Paris Saint- calcionews24.com

PSG condannato a pagare 61 milioni a Mbappe: "Il calcio non è zona fuori dal diritto" - Germain incassa il verdetto ma non chiude definitivamente la porta a nuovi sviluppi giudiziari. tuttomercatoweb.com

Mbappé vince sul campo ed anche in tribunale: si chiude la querelle tra la stella del Real Madrid ed il PSG per alcuni pagamenti e bonus arretrati che ammontano a 61 milioni di euro! QUI le ultime sulla vicenda giudiziaria https://generationsport.it/2025/12/1 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.