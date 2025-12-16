Il tribunale del lavoro di Parigi ha stabilito che il Paris Saint-Germain deve pagare 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, vincendo la disputa legale riguardante stipendi e bonus non corrisposti prima del suo trasferimento al Real Madrid nell’estate del 2024. La decisione segna un importante verdetto nel contenzioso tra il club francese e la stella del calcio.

© Lapresse.it - Mbappè-Psg, club condannato a pagare 61 milioni di euro

Kylian Mbappé vince la disputa legale con il Paris Saint-Germain, la sua ex squadra. Il tribunale del lavoro di Parigi ha stabilito infatti che il club francese dovrà versare 61 milioni di euro alla stella del Real Madrid in una controversia legata a stipendi e bonus non versati alla scadenza del suo contratto, prima del trasferimento in Spagna, nell’estate del 2024. La sentenza del tribunale può ancora essere impugnata. Mbappè-Psg, che cosa era successo. La disputa va avanti da due anni e mezzo. L’attaccante, al Psg dall’estate 2017, era stato messo fuori rosa nel 2024. E la ragione era proprio l’intenzione di arrivare a scadenza. Lapresse.it

