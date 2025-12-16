Mazzette sulle salme | il Policlinico di Palermo sospende 4 dipendenti

Il Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo ha sospeso cautelativamente quattro dipendenti della camera mortuaria, coinvolti in un'inchiesta della procura di Palermo. La misura si è resa necessaria in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio con istanza di custodia cautelare in carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica.

