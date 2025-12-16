Maxitruffa Ecobonus confermata la misura cautelare per Danilo Porcile

La Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Avellino ha confermato la misura cautelare nei confronti di Danilo Porcile, coinvolto nella maxi truffa da 1,5 miliardi di euro legata all'Ecobonus. L'indagine riguarda crediti di imposta fraudolenti relativi a lavori mai eseguiti, evidenziando l'entità del giro illecito e le conseguenze giudiziarie.

La Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Avellino ha confermato la misura cautelare emessa dal Gip Antonio Sicuranza nei confronti di Danilo Porcile, uno dei quattro indagati per la maxitruffa da 1,5 miliardi di euro sui crediti di imposta generati da Ecobonus per lavori mai realizzati. Maxitruffa Ecobonus, il Riesame conferma l'arresto di Porcile - I giudici della Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame hanno rigettato l'istanza di annullamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Avellino nei confronti di Danilo ... irpinianews.it

Ecobonus, maxi truffa da un miliardo e mezzo: scarcerato per un diritto di notifica uno dei promotori - Mauro Russo uno dei presunti organizzatori della maxitruffa sugli Ecobonus da un miliardo e mezzo, lascerà nelle prossime ore il carcere di San Vittore, dove e’ detenuto dal 26 novembre scorso, perché ... corriereirpinia.it

Avellino, maxitruffa sugli ecobonus: ai domiciliari uno degli avellinesi #Avellino - facebook.com facebook

