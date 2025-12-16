Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa | chi sono i giovani chiamati da Allegri

Maximilian Ibrahimovic è stato convocato dal Milan per la Supercoppa Italiana a Riad, portando con sé anche il figlio di Zlatan, Ibrahimovic Jr. Questa chiamata rappresenta un'altra opportunità per i giovani del club di dimostrare il proprio valore, sotto gli occhi di Allegri. Ecco chi sono gli altri giovani selezionati dal tecnico.

C'è anche Ibrahimovic jr tra i giocatori del Milan chiamati da Allegri per la Supercoppa Italiana a Riad: non è la prima volta che il figlio di Zlatan viene aggregato alla prima squadra. Fanpage.it

maximilian ibrahimovic convocato milanMilan, convocato anche Maximilian Ibrahimovic per la Supercoppa. Il punto sugli altri - Il Milan partirà oggi per Riad, visto che giovedì affronterà il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana. tuttomercatoweb.com

maximilian ibrahimovic convocato milanSupercoppa italiana, il Milan e Allegri portano in Arabia anche Maximilian Ibrahimovic il figlio di Zlatan - Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, è stato aggregato alla prima squadra al seguito del Milan per conquistare la Supercoppa Italiana ... sport.virgilio.it

