Maxi tamponamento tra auto in galleria a Cernobbio | si viaggia su una corsia code

Questa mattina, intorno alle 7.25, si è verificato un maxi tamponamento nella galleria di Cernobbio, coinvolgendo diverse vetture. L'incidente, avvenuto su una corsia, ha causato code e rallentamenti nel traffico. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

© Quicomo.it - Maxi tamponamento tra auto in galleria a Cernobbio: si viaggia su una corsia, code Incidente questa mattina, martedì, intorno alle 7.25, all'interno della galleria di Cernobbio.Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento che avrebbe coinvolto più vetture. L'allarme è scattato in codice giallo: due le persone coinvolte, una donna di 26 anni e un uomo di.