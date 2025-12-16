Maxi tamponamento sul cavalcavia un ferito e Statale nel caos

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sul cavalcavia di Chiari, lungo la Strada Statale 11. L'incidente, avvenuto poco prima delle 8, ha provocato un ferito e ha causato disagi al traffico sulla strada statale. La dinamica e le conseguenze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente nella prima mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, a Chiari lungo la Strada Statale 11. L’allarme è scattato poco prima delle 8.30 sul cavalcavia, dove, secondo le prime ricostruzioni, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre automobili.L’impatto è stato violento e ha. Bresciatoday.it MAXI TAMPONAMENTO SULL'A26: DUE MORTI E MOLTI FERITI Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maxi-tamponamento tra tir al Fréjus: un ferito grave e tunnel paralizzato - Mattinata di caos al traforo del Fréjus, dove intorno alle 9 si è verificato un maxi- torino.repubblica.it Tamponamento sul cavalcavia di Trento sud, disagi ma nessun ferito grave. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.