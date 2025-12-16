Maxi-emendamento alla Manovra | le novità dal Tfr dei giovani alle pensioni l' uscita si allontana per chi lascia prima il lavoro

Il maxi-emendamento alla Manovra introduce importanti modifiche alle pensioni e al TFR, con particolare attenzione ai giovani e alle tempistiche di uscita dal mondo del lavoro. La «finestra mobile» viene ritoccata, prolungando i tempi di attesa tra l'uscita e l'accesso alla pensione, che nel prossimo decennio raddoppierà. Ecco le principali novità e implicazioni.

© Xml2.corriere.it - Maxi-emendamento alla Manovra: le novità dal Tfr dei giovani alle pensioni, l'uscita si allontana per chi lascia prima il lavoro Ritoccata la «finestra mobile» e nel giro di un decennio l’attesa tra l’uscita dal lavoro e l’arrivo della pensione raddoppierà. Sì al silenzio-assenso per neoassunti sulla previdenza complementare: due mesi di tempo (invece di sei) per decidere. Xml2.corriere.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Manovra, ecco tutte le novità del pacchetto del maxi-emendamento del governo da 3,5 miliardi - Esce la tassa a sconto sull’oro e l’aumento del tetto ai contanti ... milanofinanza.it

Manovra: M5s, 7 miliardi da Pnrr, tasse anticipate e pensioni rinviate - È un'operazione di finanza difensiva costruita contro chi lavora, contro chi produce e contro chi si cura. ansa.it

L'emendamento presentato per la Manovra finanziaria 2026 - facebook.com facebook

Il governo approva un emendamento alla manovra che rifinanzia gli stanziamenti, mantenendo invariato il valore complessivo delle somme autorizzate #Nazionale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.