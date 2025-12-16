Mauro Ermanno Giovanardi canta l’incoerenza dell’uomo moderno

Mauro Ermanno Giovanardi esplora attraverso la sua musica le contraddizioni dell’uomo moderno, tra istinti terreni e aspirazioni spirituali. La sua voce svela le tensioni di un essere complesso, sospeso tra desiderio di elevazione e radici profonde, riflettendo sull’incoerenza che caratterizza la condizione umana contemporanea.

L’uomo è da sempre un concentrato di contraddizioni. Carnale e spirituale assieme, votato per volontà e ambizione all’alto, ma coi piedi e a volte anche le mani saldamente attaccati alla terra. Lo è ancora di più ai giorni nostri, in un’epoca priva di punti fermi e frammentaria come quella nella quale ci troviamo a vivere. Così succede che non si passa giorno senza che ci si debba, quasi per dovere morale, schierare coi bianchi o coi neri in questa costante polarizzazione che ci è stata imposta non sappiamo bene neanche da chi, spesso con cambi repentini sulle nostre posizioni anche nel corso della stessa giornata, tutti a far contro sulla distrazione di massa nella quale siamo immersi fino al collo per far sì che nessuno si ricordi quel che sostenevamo con così tanta veemenza anche solo qualche ora fa. 361magazine.com

