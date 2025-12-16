Maurizio Benvenuti celebra il dialetto romagnolo nella nuova raccolta di racconti La Léngua

Venerdì 19 dicembre al Vicolo Pescheria di Montiano si terrà la presentazione di “La Léngva”, l'ultimo libro di Maurizio Benvenuti. La raccolta di racconti rende omaggio alla lingua romagnola, celebrandone le sfumature e le tradizioni attraverso narrazioni coinvolgenti e autentiche. Un evento dedicato alla valorizzazione del dialetto locale e della cultura romagnola.

© Cesenatoday.it - Maurizio Benvenuti celebra il dialetto romagnolo nella nuova raccolta di racconti "La Léngua" Venerdì 19 dicembre, al Vicolo pescheria di Montiano, si tiene la presentazione dell'ultimo libro di Maurizio Benvenuti “La Léngva”, un omaggio alla lingua romagnola. Al cuore dell'opera piccoli racconti in dialetto cesenate che provengono da un mondo che non c’è più, ma che Benvenuti, da esperto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Maurizio Benvenuti celebra il dialetto romagnolo nella nuova raccolta di racconti "La Léngua" Leggi anche: A Mercato Saraceno si celebra il vitigno romagnolo con la nuova tappa dell'Albana Dèi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Coronavirus Io resto a casa si arricchisce di nuovi testimonial In collaborazione con l'Alligator records di Chicago Lunedì 15 dicembre ore 21.30 circa su www.radioincontro.com Maurizio Benvenuti presenta uno dei più bei dischi di questo 2025 : STEPPIN OUT DEI ROOMFUL OF BLUES Con il nuovo album, Steppin' Out - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.