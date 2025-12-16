Il presidente Mattarella si schiera contro le mire di ridefinizione territoriale, adottando la linea di Garofani e criticando la Russia. Il suo intervento sorprende il governo, mentre Meloni cerca di mediare con Kiev per ottenere concessioni territoriali. La posizione del Colle aggiunge tensione a un contesto geopolitico già complesso e in evoluzione.

Mattarella segue la teoria di Garofani: attacca la Russia e spiazza il governo

Sferzata del Colle a chi intende «ridefinire con la forza i confini». Proprio mentre Meloni media per convincere Kiev a cedere terre. E così il presidente Sergio Mattarella, l’uomo che, da vicepremier e ministro della Difesa del governo D’Alema, 26 anni fa contribuì fattivamente a cambiare con la forza i confini nei Balcani, facendo piovere bombe sulla Serbia al di fuori di ogni regola del diritto internazionale e senza prima informare il Parlamento, ora ci comunica che no, non è bello cambiare i confini con la forza. Anzi, se lo fa Putin si tratta di «un intendimento aberrante». E quando ha pensato bene di farcelo sapere, questo suo convincimento, Re Sergio? Beh, proprio mentre il presidente del Consiglio, cui la Costituzione riconosce la titolarità della politica estera, si accingeva a raggiungere i propri omologhi europei a Berlino, per discutere con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati del governo americano esattamente di questo: quali concessioni territoriali Kiev sarà costretta a fare per raggiungere un accordo di pace con la Russia. Laverita.info

Meloni incontra Mattarella al Quirinale dopo il caso Garofani.

Meloni da Mattarella, incontro di 20 minuti: "Parole di Garofani inopportune".

