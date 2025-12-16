Un anno e mezzo fa, Massimo Monni ha scelto l’ex Cinema Lilli, chiuso da oltre 20 anni, come simbolo della sua candidatura a sindaco di Perugia. La riapertura del locale rappresentò un gesto politico, evidenziando le sue ambizioni di rinnovamento. Monni ha recentemente commentato la decisione di Romizi, definendola poco coraggiosa.

© Lanazione.it - Massimo Monni scelse l’ex Cinema: "Riaprire il Lilli fu un atto politico. E Romizi fu poco coraggioso"

Un anno e mezzo fa Massimo Monni scelse l’ex Cinema Lilli chiuso ormai da oltre 20 anni, per annunciare la propria candidatura a sindaco di Perugia. Monni, ma perché scelse proprio l’atrio polveroso e dismesso del cinema di Largo Cacciatori delle Alpi e non una sala più confortevole per la sua conferenza stampa? "Non fu una scelta casuale, né un espediente scenografico, ma un atto politico consapevole, di rottura e di denuncia ". Dunque una sorta di accusa la sua: a chi e perché? "Fu una riapertura simbolica. Ho voluto mostrare ciò che Perugia era diventata sotto l’amministrazione Romizi: una città incapace di prendersi cura dei propri luoghi più belli e significativi, paralizzata da un’inerzia politica che aveva sostituito la visione con l’attendismo e la responsabilità pubblica con il rinvio continuo". Lanazione.it