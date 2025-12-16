Massimilamo Coccia ha vinto il premio giornalistico nazionale Pietro Di Donato

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Coccia, giornalista di Linkiesta, ha ricevuto il premio nazionale Pietro Di Donato nella sezione “Carta stampata” per il suo articolo “Mio padre, e i militari italiani uccisi in silenzio da uranio e amianto”, pubblicato su Linkiesta Magazine.

Immagine generica

Il giornalista de Linkiesta Massimiliano Coccia ha vinto il premio giornalistico nazionale Pietro Di Donato, nella sezione “Carta stampata”, per l’articolo “Mio padre, e i militari italiani uccisi in silenzio da uranio e amianto”, pubblicato sul numero autunnale de Linkiesta Magazine. Questa, la motivazione della Giuria: «Per aver trattato, attraverso la storia del padre, infermiere militare del corpo della Croce Rossa Italiana, ammalatosi a causa di microcitoma polmonare, con estrema accuratezza la condizione di più di settantamila militari che hanno sviluppato patologie a causa dell’esposizione all’amianto, uranio impoverito e radon. Linkiesta.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spie russe in Italia, Massimiliano Coccia Debolezza di visione della politica italiana negli ...

Video Spie russe in Italia, Massimiliano Coccia Debolezza di visione della politica italiana negli ...

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.