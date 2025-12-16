Massimilamo Coccia ha vinto il premio giornalistico nazionale Pietro Di Donato

Massimiliano Coccia, giornalista di Linkiesta, ha ricevuto il premio nazionale Pietro Di Donato nella sezione “Carta stampata” per il suo articolo “Mio padre, e i militari italiani uccisi in silenzio da uranio e amianto”, pubblicato su Linkiesta Magazine.

Il giornalista de Linkiesta Massimiliano Coccia ha vinto il premio giornalistico nazionale Pietro Di Donato, nella sezione “Carta stampata”, per l’articolo “Mio padre, e i militari italiani uccisi in silenzio da uranio e amianto”, pubblicato sul numero autunnale de Linkiesta Magazine. Questa, la motivazione della Giuria: «Per aver trattato, attraverso la storia del padre, infermiere militare del corpo della Croce Rossa Italiana, ammalatosi a causa di microcitoma polmonare, con estrema accuratezza la condizione di più di settantamila militari che hanno sviluppato patologie a causa dell’esposizione all’amianto, uranio impoverito e radon. Linkiesta.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Spie russe in Italia, Massimiliano Coccia Debolezza di visione della politica italiana negli ... Video Spie russe in Italia, Massimiliano Coccia Debolezza di visione della politica italiana negli ... Video Spie russe in Italia, Massimiliano Coccia Debolezza di visione della politica italiana negli ... Nella nuova puntata di QUEL CHE RESTA DEL GIORNO, Massimiliano Coccia racconta il viaggio europeo di Volodymyr Zelensky, che ha fatto tappa anche in Italia, e analizza il delicato equilibrio geopolitico che circonda la guerra in Ucraina. In questo scena - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.