Maschio Angioino Napoli in scena | l’eredità culturale di Maurizio Valenzi

Il Maschio Angioino di Napoli si prepara a ospitare un ricco calendario di eventi in occasione del 50° anniversario dell’elezione di Maurizio Valenzi a sindaco della città. Un’occasione per celebrare l’eredità culturale e politica lasciata da una figura storica che ha segnato profondamente la storia di Napoli.

si apre così un fitto calendario di eventi per i 50 anni dall’elezione di Maurizio Valenzi a Sindaco di Napoli. Dopo il vernissage la mostra resterà aperta fino al 31 gennaio 2026 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17 esclusi festivi e prefestivi. La mostra non sarà visitabile dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il 29 e 30 dicembre si potrà accedere su prenotazione. Sono esposte immagini dei fotografi d’arte: Massimo Cacciapuoti, Fabio Donato, Franco Esse, Luciano Ferrara, Gianni Fiorito, Alessandro Sodano. Interverranno nel dibattito: Gina Annunziata, Giulio Baffi, Luciana Libero, Gianni Pinto. Il progetto di Sabrina Del Gaudio e Rosanna Mesce ha utilizzato come fonte il volume edito da artem “Cultura e spettacolo a Napoli negli anni della Giunta Valenzi (1975-1983)” curato da Giuseppe Farese. Puntomagazine.it

