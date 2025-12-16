Marty Supreme Josh Safdie | Scritto per Timothée Chalamet per la visione suprema di sé

Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie, nasce da un'ispirazione unica: il grande ego di Timothée Chalamet. L'autore ha rivelato che la sceneggiatura è stata scritta con l'obiettivo di rappresentare la visione suprema di sé del giovane attore, dando vita a un'opera che promette di essere tra le più attese dell'anno.

L'autore di uno dei film più attesi dell'anno ha svelato che la storia è nata proprio ispirandosi allo smisurato ego del suo interprete. Josh Safdie l'ha messo subito in chiaro. Marty Supreme non esisterebbe senza Timothée Chalamet perché il film è stato scritto appositamente per lui pensando al suo ego. Al centro della pellicola, uno dei film più attesi del momento, in arrivo nei cinema italiani il 22 gennaio con I Wonder Pictures dopo la proiezione a sorpresa al Torino Film Festival, la storia di un giovane campione di ping-pong alla ricerca della grandezza. Quando ha dovuto scegliere chi avrebbe interpretato Marty Mauser, Safdie sapeva esattamente a chi rivolgersi: un attore emergente di Hollywood lui stesso alla ricerca della grandezza. Movieplayer.it

Marty Supreme | Official Teaser HD | A24

