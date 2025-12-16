Martinella salta il test dell’ora di punta Oggi i primi effetti del verde continuo
Oggi sono stati introdotti i primi effetti del nuovo sistema di regolazione del traffico denominato «verde continuo» nella zona di Martinella. Il cambiamento, avviato nella tarda mattinata del 15 dicembre, prevede il salto del test dell’ora di punta e l’implementazione del semaforo rosso a chiamata per i pedoni, modificando significativamente la viabilità locale.
VIABILITÀ. Il nuovo assetto è partito nella tarda mattinata del 15 dicembre. Semaforo rosso a chiamata per i pedoni. Ripristinato l’obbligo di svolta a destra da Redona. Berlanda: «Serve la massima prudenza». Ecodibergamo.it
