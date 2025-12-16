Martina morta in un incidente in scooter mentre andava a scuola | Non è giusto Grave l'amica che era con lei

Tragedia a Rimini: Martina Gnoli, 18 anni, ha perso la vita in un incidente in scooter mentre si recava a scuola. La giovane studentessa è deceduta sul colpo, provocando grande dolore tra familiari e amici. L'incidente ha suscitato profonda tristezza nella comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia della vittima in questo momento difficile.

Dolore a Rimini per la morte di Martina Gnoli, la 18enne che ieri ha perso la vita mentre andava a scuola a causa di un incidente stradale mentre era in scooter. Il sindaco di Santarcangelo: "Momento drammatico".

Incidente a Rimini, scooter travolto da un’auto: Martina Gnoli morta a 18 anni, ferita l’amica. Andavano a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

