Martin O’Neill esorta i tifosi del Celtic a rimanere pazienti con Wilfried Nancy in difficoltà

Martin O’Neill invita i tifosi del Celtic a mantenere la pazienza con Wilfried Nancy, il nuovo allenatore della squadra, attualmente in difficoltà. L’ex tecnico ha sottolineato l’importanza di sostenere il club e di consentire al mister di lavorare con calma per raggiungere gli obiettivi prefissati. La fiducia nel progetto è fondamentale in questa fase di transizione.

2025-12-15 17:30:00 Il web non parla d’altro: Martin O’Neill ha detto ai tifosi del Celtic di essere pazienti con il nuovo allenatore Wilfried Nancy. Nancy è succeduta all’irlandese nel ruolo con O’Neill che ritorna per un periodo temporaneo dopo l’aspra partenza di Brendan Rodgers in ottobre. O’Neill ha vinto sette delle sue otto partite in carica al Parkhead, apparentemente aprendo la strada a Nancy per iniziare alla grande il suo mandato. Le cose non sono andate in questo modo, però, con il Celtic che ha perso tutte e tre le partite del francese in carica, contro Hearts, Roma e, cosa più sorprendente, St Mirren nella finale di Coppa di Lega di ieri all’Hampden. Justcalcio.com

