Marriagetoxin | il nuovo shonen che mescola amore e tossicità lancia il suo primo trailer

Marriagetoxin, il nuovo manga di Joumyaku e Mizuki Yoda, unisce tematiche di amore e tossicità in un mix avvincente. Con il suo debutto anime previsto per il 2026, il titolo si fa già notare grazie al rilascio del primo trailer ufficiale, annunciando un progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di shonen.

Il manga di Joumyaku e Mizuki Yoda, Marriagetoxin, si prepara al debutto anime nel 2026 con un primo trailer ufficiale. Tra assassini, matrimoni forzati e colpi di scena comici, il pubblico scoprirà un mondo imprevedibile e originale. Shonen Jump continua a sorprendere con opere capaci di unire azione e umorismo in modi innovativi: Marriagetoxin, il prossimo anime basato sul popolare manga del 2022, promette un mix di tensione, comicità e dramma familiare, inaugurando una nuova era di franchise che sfidano le aspettative degli spettatori. Un trailer che anticipa un mondo caotico e colorato Il primo trailer ufficiale di Marriagetoxin offre uno sguardo chiaro sul tono frenetico e multiforme della serie. Movieplayer.it

