Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Marina Brochetta si lascia nuovamente andare a una scenata, scatenando reazioni imprevedibili. L’episodio, ricco di emozioni e tensioni, vede anche Maria De Filippi mostrare segni di insofferenza, contribuendo a creare un clima di forte suspence e curiosità tra i telespettatori.

© Tutto.tv - Marina fa una nuova scenata a UeD, Maria non ne può più, bacio cringe per Cristiana

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una scena madre da parte di Marina Brochetta. La donna ha perso nuovamente le staffe dando luogo ad uno show, ma qualcosa non è andato come si aspettava, in quanto Maria De Filippi è apparsa alquanto spazientita. Successivamente, poi, ci sono stati altri confronti e scontri. Nuovo show di Marina a Uomini e Donne, Maria De Filippi lo ignora. Oggi a Uomini e Donne si è partiti da Marina, la quale si è accomodata al centro dello studio con Marcello. Quest’ultimo, però, è stato al centro di una discussione molto accesa a causa di quanto accaduto con Tiziana durante la scorsa puntata di UeD. Tutto.tv

