Marina di Massa nave incagliata | Guang Rong trasferita al porto di Livorno dopo 11 mesi di emergenza

Dopo undici mesi di emergenza, la nave Guang Rong, incagliata a Marina di Massa dal gennaio 2025, è stata trasferita al porto di Livorno. Il cargo, battente bandiera cipriota e impiegato nel trasporto di detriti, ha lasciato la costa massese dopo un lungo periodo di crisi causato dal maltempo.

© Firenzepost.it - Marina di Massa, nave incagliata: Guang Rong trasferita al porto di Livorno, dopo 11 mesi di emergenza La nave Guang Rong, il cargo battente bandiera cipriota adibito al trasporto di detriti, incagliato sul pontile di Marina di Massa dal 28 gennaio 2025 a causa del maltempo, ha finalmente lasciato la costa massese L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nave incagliata a Marina di Massa, pericolo ambientale Video Nave incagliata a Marina di Massa, pericolo ambientale Video Nave incagliata a Marina di Massa, pericolo ambientale Dopo quasi 11 mesi è stata portata via la nave cargo incagliata a Marina di Massa - Nelle scorse settimane era stato rimosso il carico dalla nave, circa novemila tonnellate di materiali di scarto dalle cave di marmo. ilpost.it

La nave incagliata lascia il pontile dopo 11 mesi - MASSA: Lavori in corso per il rigalleggiamento dell'imbarcazione naufragata a Gennaio. toscanamedianews.it

IL VIDEO La Guang Rong lascia il pontile di Marina di Massa in direzione del porto di Livorno, dove verrà demolita definitivamente - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.