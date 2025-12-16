Marianna è disposta a tutto pur di salvare il pirata anche a rinunciare a lui per sempre

Stasera alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay va in onda l’ultima puntata di Sandokan, la serie con Can Yaman. Marianna è disposta a tutto per salvare il pirata, anche a rinunciare a lui per sempre. Dopo il successo degli ascolti, il finale segna un momento importante per i fan della serie.

S tasera alle 21.30 su Rai 1 e su RaiPlay va in onda l’ultima puntata di Sandokan. La serie con Can Yaman (nella parte, forse, della vita) arriva dunque al gran finale dopo avere conquistato gli ascolti, cosa prevedibile ma non del tutto certa. Nell’episodio finale si scoprirà se il pirata, discendente dalla stirpe Dayak, riuscirà a salvare il suo popolo e a stringere ancora tra le sue braccia Marianna. La clip di Sandokan con La Perla Di Labuan X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Sandokan” il pirata di Salgari va alla ricerca delle proprie origini Nel frattempo Sandokan viene catturato e torturato dagli uomini del sultano, mentre Lady Mary, insieme a Brooke, torna a Labuan. Iodonna.it

