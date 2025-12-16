Marianella convinto | Sostituto di Dumfries? Io voterò sempre per quel nerazzurro! Luis Henrique è un po’ inventato in quella posizione

Massimo Marianella commenta il momento dell’Inter dopo l’infortunio di Dumfries, esprimendo fiducia nei giocatori attualmente disponibili. Il giornalista analizza le possibili soluzioni e le scelte future della squadra, sottolineando l’importanza di individuare un sostituto affidabile e competente per garantire continuità e rendimento.

Il noto giornalista e telecronista, Massimo Marianella, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo l'infortunio di Dumfries. Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha analizzato l'impatto dell'operazione di Denzel Dumfries sugli equilibri dell' Inter. Per il telecronista, la squadra di Cristian Chivu perde un titolare fondamentale sia in fase di copertura che sui calci piazzati, dove l'olandese è spesso l'uomo più pericoloso. Mentre l'adattamento del brasiliano Luis Henrique in quella zona di campo appare una soluzione un po' inventata, Marianella comprende le possibili manovre di mercato dei nerazzurri.

