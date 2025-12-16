Maria Teresa Ruta fatta fuori da Francesca Fagnani | il retroscena su Belve e il durissimo commento

Dopo la chiusura della stagione di Belve, emerge un retroscena riguardante l’intervista a Maria Teresa Ruta. Inizialmente invitata, la conduttrice ha ricevuto successivamente la revoca dell’invito senza spiegazioni. Ecco i dettagli di questa vicenda e il commento che ha fatto discutere.

A stagione di Belve conclusa, arriva il retroscena su un invito per la famosa intervista di Francesca Fagnani prima inviato alla destinataria e poi revocato senza troppi convenevoli. Lei è Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva che ha anche partecipato al Grande Fratello Vip, che secondo. Today.it

